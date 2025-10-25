25.10.2025
Смотреть онлайн Virtus Cagliari (W) - Pallacanestro Torino (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Virtus Cagliari (W) — Pallacanestro Torino (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
7:11 11:16 10:10 5:7
33 : 44
25 октября 2025
Превью матча Virtus Cagliari (W) — Pallacanestro Torino (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
7
16
3-х очк. попадания
3
1
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
80
60
