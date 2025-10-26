26.10.2025
Смотреть онлайн Golfobasket Alcamo (W) - Umbertide (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Golfobasket Alcamo (W) — Umbertide (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:12 19:21 10:25 20:11
66 : 69
26 октября 2025
Превью матча Golfobasket Alcamo (W) — Umbertide (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
8
12
% реализации штрафных
72.7
75
Комментарии к матчу