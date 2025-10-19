19.10.2025
Смотреть онлайн Бенеттон Тревизо - Наполи Баскет 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Бенеттон Тревизо — Наполи Баскет, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaVerde.
МСК, 3 тур, Арена: PalaVerde
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Завершен
22:16 17:27 15:24 25:19
79 : 86
19 октября 2025
Превью матча Бенеттон Тревизо — Наполи Баскет
Бенеттон Тревизо
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
27
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
20
9
% реализации штрафных
74.1
60
Кол-во реализованных бросков
47
44
Комментарии к матчу