19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А: Удинезе — Брешиа, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport Primo Carnera.
МСК, 3 тур, Арена: Palasport Primo Carnera
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Превью матча Удинезе — Брешиа
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
17
3-х очк. попадания
13
11
Реализовано штрафных
7
13
% реализации штрафных
58.3
76.5
Кол-во реализованных бросков
16
23
Комментарии к матчу