Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Удинезе - Брешиа 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияЧемпионат Италии по баскетболу. Лига А: УдинезеБрешиа, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Palasport Primo Carnera.

МСК, 3 тур, Арена: Palasport Primo Carnera
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Удинезе
Завершен
23:16 16:28 14:21 19:16
72 : 81
19 октября 2025
Брешиа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Удинезе — Брешиа

Удинезе Удинезе
22
Литва
Eimantas Bendzius
3
DJ Brewton
8
США
Anthony Hickey
6
США
Skylar Spencer
35
Италия
Iris Ikangi
Брешиа Брешиа
8
Италия
Amedeo Della Valle
2
Хорватия
Miro Bilan
18
Черногория
Nikola Ivanovic
23
США
Demetre Rivers
9
Сенегал
Морис Н’Дур

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
17
3-х очк. попадания
13
11
Реализовано штрафных
7
13
% реализации штрафных
58.3
76.5
Кол-во реализованных бросков
16
23
Игры 3 тур
20.10.2025
Виртус Болонья
69:86
Ваноли Кремона
Завершен
19.10.2025
Удинезе
72:81
Брешиа
Завершен
19.10.2025
Бенеттон Тревизо
79:86
Наполи Баскет
Завершен
19.10.2025
Канту
63:81
2Б Контрол Трапани
Завершен
19.10.2025
Динамо Сассари
72:76
Милан
Завершен
27.05.2025
Виртус Болонья
86:84
Венеция
Завершен
25.05.2025
Венеция
84:78
Виртус Болонья
Завершен
24.05.2025
Триест
88:92
Брешиа
Завершен
24.05.2025
Милан
89:82
Тренто
Завершен
23.05.2025
Венеция
89:82
Виртус Болонья
Завершен
22.05.2025
Триест
70:80
Брешиа
Завершен
22.05.2025
Милан
107:79
Тренто
Завершен
22.05.2025
Реджо-нель-Эмилия
83:90
2Б Контрол Трапани
Завершен
20.05.2025
Виртус Болонья
77:75
Венеция
Завершен
19.05.2025
Брешиа
92:103
Триест
Завершен
19.05.2025
2Б Контрол Трапани
102:88
Реджо-нель-Эмилия
Завершен
19.05.2025
Тренто
70:67
Милан
Завершен
17.05.2025
2Б Контрол Трапани
80:75
Реджо-нель-Эмилия
Завершен
17.05.2025
Тренто
70:73
Милан
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
GamerLegion GamerLegion
16 Ноября
20:00
Team Falcons Team Falcons
M80 M80
16 Ноября
20:45
Tundra Esports Tundra Esports
OG OG
16 Ноября
20:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30
Тайгерз Тайгерз
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
16 Ноября
18:30
Кёльнер Кёльнер
Дрезден Дрезден
16 Ноября
18:30