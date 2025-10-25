Смотреть онлайн Sanga Milano (W) - Livorno (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Sanga Milano (W) — Livorno (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Bocconi Sport Center.
30:20 11:10 13:12 14:14
Превью матча Sanga Milano (W) — Livorno (W)
Команда Sanga Milano (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.