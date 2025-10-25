Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Sanga Milano (W) - Livorno (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. A2 - Женщины. Баскетбол: Sanga Milano (W)Livorno (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Bocconi Sport Center.

МСК, Арена: Bocconi Sport Center
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Sanga Milano (W)
Завершен
30:20 11:10 13:12 14:14
68 : 56
25 октября 2025
Livorno (W)
Превью матча Sanga Milano (W) — Livorno (W)

Команда Sanga Milano (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
13
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
90.9
85.7
Комментарии к матчу
