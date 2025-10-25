Смотреть онлайн Salerno Basket 92 (W) - SG Valdarno (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Salerno Basket 92 (W) — SG Valdarno (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
8:22 19:13 20:22 18:20
Превью матча Salerno Basket 92 (W) — SG Valdarno (W)
Команда Salerno Basket 92 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.