25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Guissano (W) — Empoli (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
11:16 17:9 20:17 14:14
62 : 56
25 октября 2025
Превью матча Guissano (W) — Empoli (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
16
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
69.2
69.2
Комментарии к матчу