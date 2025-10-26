26.10.2025
Смотреть онлайн Vicenza (W) - Bolzano (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Vicenza (W) — Bolzano (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
13:14 15:13 14:13 14:16 6:7
62 : 63
26 октября 2025
Превью матча Vicenza (W) — Bolzano (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
12
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
7
18
% реализации штрафных
77.8
81.8
