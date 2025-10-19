Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Campobasso (W) - BCC Derthona Basket (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия. A1 - Женщины. Баскетбол: Campobasso (W)BCC Derthona Basket (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене La Molisana Arena.

МСК, 3 тур, Арена: La Molisana Arena
Италия. A1 - Женщины. Баскетбол
Campobasso (W)
Завершен
25:14 15:19 9:9 12:15
61 : 57
19 октября 2025
BCC Derthona Basket (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Campobasso (W) — BCC Derthona Basket (W)

Команда Campobasso (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда BCC Derthona Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
11
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
73.7
83.3
Игры 3 тур
19.10.2025
Campobasso (W)
61:57
BCC Derthona Basket (W)
Завершен
19.10.2025
Brixia (W)
65:81
Dinamo Sassari (W)
Завершен
19.10.2025
Battipaglia (W)
65:71
San Martino di Lupari (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45