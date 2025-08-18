18.08.2025
Смотреть онлайн SL Mandic Basquete - Коринтианс 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: SL Mandic Basquete — Коринтианс . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Лига Паулиста
Завершен
24:14 19:14 15:26 16:23
74 : 77
18 августа 2025
Превью матча SL Mandic Basquete — Коринтианс
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
17
3-х очк. попадания
13
11
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
50
55.6
Кол-во реализованных бросков
20
14
Комментарии к матчу