Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Бауру - SL Mandic Basquete 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: БауруSL Mandic Basquete . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Castelo Branco.

МСК, Арена: Ginasio Castelo Branco
Лига Паулиста
Бауру
Завершен
19:13 17:9 21:7 18:11
75 : 40
20 августа 2025
SL Mandic Basquete
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Бауру — SL Mandic Basquete

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
10
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
2
% реализации штрафных
69.6
25
Кол-во реализованных бросков
42
18
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Февраля
23:00
Галатасарай Галатасарай
Ювентус Ювентус
17 Февраля
20:45
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
17 Февраля
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
17 Февраля
21:30
Эсенлер Эрокспор Эсенлер Эрокспор
Фенербахче Фенербахче
17 Февраля
20:30
Игокеа Игокеа
Уникс Уникс
17 Февраля
21:00
Олимпиакос Олимпиакос
AEK AEK
17 Февраля
21:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Ф.С. Франкфурт Ф.С. Франкфурт
17 Февраля
20:30