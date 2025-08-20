20.08.2025
Смотреть онлайн Бауру - SL Mandic Basquete 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Бауру — SL Mandic Basquete . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Castelo Branco.
МСК, Арена: Ginasio Castelo Branco
Лига Паулиста
Завершен
19:13 17:9 21:7 18:11
19:13 17:9 21:7 18:11
75 : 40
20 августа 2025
Превью матча Бауру — SL Mandic Basquete
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
10
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
2
% реализации штрафных
69.6
25
Кол-во реализованных бросков
42
18
Комментарии к матчу