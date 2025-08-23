Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста : Франка — Бауру . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes .

Превью матча Франка — Бауру

Команда Франка в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Бауру, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 декабря 2025 на поле команды Франка, в том матче победу одержали хозяева.