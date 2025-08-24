Смотреть онлайн Рио Кларо - Можи-дас-Крузис 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Рио Кларо — Можи-дас-Крузис . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Esportes Felipe Karam.