Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Рио Кларо - Можи-дас-Крузис 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Рио КлароМожи-дас-Крузис . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Esportes Felipe Karam.

МСК, Арена: Esportes Felipe Karam
Лига Паулиста
Рио Кларо
Завершен
14:17 18:21 23:16 20:17
75 : 71
24 августа 2025
Можи-дас-Крузис
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Рио Кларо — Можи-дас-Крузис

Команда Рио Кларо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Можи-дас-Крузис, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
12
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
17
20
% реализации штрафных
68
76.9
Кол-во реализованных бросков
38
35
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Лада Лада
23 Февраля
14:00
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
ХК Тамбов ХК Тамбов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Февраля
13:00
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Сахалинские Акулы U20 Сахалинские Акулы U20
23 Февраля
13:00
Норильск Норильск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Февраля
13:00