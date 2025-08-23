Смотреть онлайн Лига Сорокабана - Коринтианс 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Лига Сорокабана — Коринтианс . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
15:25 17:18 17:20 15:15
Превью матча Лига Сорокабана — Коринтианс
Команда Лига Сорокабана в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.