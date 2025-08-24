24.08.2025
Смотреть онлайн SL Mandic Basquete - Осаско 24.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: SL Mandic Basquete — Осаско . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Лига Паулиста
Завершен
14:20 19:17 21:23 21:21
75 : 81
24 августа 2025
Превью матча SL Mandic Basquete — Осаско
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
16
20
% реализации штрафных
76.2
74.1
Кол-во реализованных бросков
41
47
