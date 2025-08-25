25.08.2025
Смотреть онлайн Франка - Коринтианс 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Франка — Коринтианс . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes.
МСК, Арена: Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes
Лига Паулиста
Завершен
30:32 18:16 24:19 28:19
30:32 18:16 24:19 28:19
100 : 86
25 августа 2025
Превью матча Франка — Коринтианс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
15
9
Реализовано штрафных
11
17
% реализации штрафных
73.3
85
Кол-во реализованных бросков
44
42
Комментарии к матчу