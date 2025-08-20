20.08.2025
Смотреть онлайн Сан Жосе Дус Кампус - Осаско 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Сан Жосе Дус Кампус — Осаско . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Lineu de Moura.
МСК, Арена: Ginasio Lineu de Moura
Лига Паулиста
Завершен
22:18 17:16 23:19 16:19
78 : 72
20 августа 2025
Превью матча Сан Жосе Дус Кампус — Осаско
История последних встреч
Сан Жосе Дус Кампус
Осаско
1 победа
0 побед
100%
0%
30.12.2025
Осаско
73:92
Сан Жосе Дус Кампус
