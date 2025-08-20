Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Пиньейру - Лига Сорокабана 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: ПиньейруЛига Сорокабана . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Henrique Villaboim.

МСК, Арена: Ginasio Poliesportivo Henrique Villaboim
Лига Паулиста
Пиньейру
Завершен
14:13 16:22 21:13 7:17
58 : 65
20 августа 2025
Лига Сорокабана
Превью матча Пиньейру — Лига Сорокабана

История последних встреч

Пиньейру
Пиньейру
Лига Сорокабана
Пиньейру
1 победа
0 побед
100%
0%
10.09.2025
Лига Сорокабана
Лига Сорокабана
50:60
Пиньейру
Пиньейру
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
8
21
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
21
11
% реализации штрафных
72.4
57.9
Кол-во реализованных бросков
36
36
