Смотреть онлайн Пиньейру - Лига Сорокабана 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Пиньейру — Лига Сорокабана . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Henrique Villaboim.
МСК, Арена: Ginasio Poliesportivo Henrique Villaboim
Лига Паулиста
Завершен
14:13 16:22 21:13 7:17
58 : 65
20 августа 2025
Превью матча Пиньейру — Лига Сорокабана
История последних встреч
Пиньейру
Лига Сорокабана
1 победа
0 побед
100%
0%
10.09.2025
Лига Сорокабана
50:60
Пиньейру
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
21
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
21
11
% реализации штрафных
72.4
57.9
Кол-во реализованных бросков
36
36
Комментарии к матчу