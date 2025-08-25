Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Сан Жосе Дус Кампус - Паулистано 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Сан Жосе Дус КампусПаулистано . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Lineu de Moura.

МСК, Арена: Ginasio Lineu de Moura
Лига Паулиста
Сан Жосе Дус Кампус
Завершен
14:17 20:12 17:22 23:13
74 : 64
25 августа 2025
Паулистано
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сан Жосе Дус Кампус — Паулистано

История последних встреч

Сан Жосе Дус Кампус
Сан Жосе Дус Кампус
Паулистано
Сан Жосе Дус Кампус
1 победа
1 победа
50%
50%
10.01.2026
Сан Жосе Дус Кампус
Сан Жосе Дус Кампус
88:81
Паулистано
Паулистано
Обзор
05.11.2025
Паулистано
Паулистано
80:71
Сан Жосе Дус Кампус
Сан Жосе Дус Кампус
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
22
14
% реализации штрафных
66.7
70
Кол-во реализованных бросков
30
29
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Адмирал Адмирал
24 Февраля
19:30
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
24 Февраля
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Сибирь Сибирь
24 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Авангард Авангард
24 Февраля
17:00
Металлург Металлург
Северсталь Северсталь
24 Февраля
17:00
КалПа КалПа
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
24 Февраля
19:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
ХК Югра ХК Югра
24 Февраля
15:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
24 Февраля
16:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
24 Февраля
19:00
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00