25.08.2025
Смотреть онлайн Сан Жосе Дус Кампус - Паулистано 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Паулиста: Сан Жосе Дус Кампус — Паулистано . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Lineu de Moura.
МСК, Арена: Ginasio Lineu de Moura
Лига Паулиста
Завершен
14:17 20:12 17:22 23:13
74 : 64
25 августа 2025
Превью матча Сан Жосе Дус Кампус — Паулистано
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
22
14
% реализации штрафных
66.7
70
Кол-во реализованных бросков
30
29
Комментарии к матчу