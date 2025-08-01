01.08.2025
Смотреть онлайн Сампайо - Женщины - Сан Жозе Дус Кампус 01.08.2025. Прямая трансляция
Баскетбол: Сампайо - Женщины — Сан Жозе Дус Кампус, 2 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
25:20 29:26 26:9 13:13
93 : 68
01 августа 2025
Превью матча Сампайо - Женщины — Сан Жозе Дус Кампус
История последних встреч
Сампайо - Женщины
Сан Жозе Дус Кампус
1 победа
0 побед
100%
0%
03.08.2025
Сампайо - Женщины
88:62
Сан Жозе Дус Кампус
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
18
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
18
11
% реализации штрафных
72
64.7
Кол-во реализованных бросков
52
36
