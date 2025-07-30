30.07.2025
Смотреть онлайн Фyцзянь Сюньсин - Jiangxi 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games: Фyцзянь Сюньсин — Jiangxi . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
China National Games
Завершен
16:15 37:17 32:25 24:24
16:15 37:17 32:25 24:24
109 : 81
30 июля 2025
Превью матча Фyцзянь Сюньсин — Jiangxi
Комментарии к матчу