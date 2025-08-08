08.08.2025
Смотреть онлайн Леонес Потоси - Университет Сукре 08.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Леонес Потоси — Университет Сукре . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.
МСК, Арена: COLISEO COMPOTOSI
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
14:19 20:19 14:24 10:17
58 : 79
08 августа 2025
Превью матча Леонес Потоси — Университет Сукре
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
24
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
5
13
% реализации штрафных
55.6
72.2
Кол-во реализованных бросков
27
43
