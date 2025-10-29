Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Jahorina - Морнар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Адриатическая лига 2-й див: JahorinaМорнар, 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Адриатическая лига 2-й див
Jahorina
Завершен
20:16 30:20 21:18 20:23
91 : 77
29 октября 2025
Морнар
Смотреть онлайн
Превью матча Jahorina — Морнар

Команда Jahorina в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Морнар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
15
12
% реализации штрафных
53.6
70.6
Игры 2 тур
29.10.2025
Jahorina
91:77
Морнар
Завершен
29.10.2025
Теодо Тиват
-:-
Раднички Крагуевац
Отменен
29.10.2025
Теодо Тиват
-:-
Цибона
Отменен
29.10.2025
Приморье
96:76
Раднички Крагуевац
Завершен
28.10.2025
SKK Student Igokea
96:80
Zlatibor
Завершен
28.10.2025
ТФТ Скопье
75:71
Войводина
Завершен
22.10.2025
Сутьеска
83:77
МЗТ Скопье
Завершен
22.10.2025
Борац Баня-Лука
79:70
Хелиос
Отменен
21.10.2025
Вршац
86:112
Широки
Завершен
21.10.2025
Слобода Ужице
91:56
Подгорица
Завершен
Комментарии к матчу
