Смотреть онлайн Saarlouis Royals (W) - Nordlingen (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Saarlouis Royals (W) — Nordlingen (W), 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Stadtgartenhalle.
30:9 15:18 16:12 21:31
Превью матча Saarlouis Royals (W) — Nordlingen (W)
Команда Saarlouis Royals (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Nordlingen (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.