Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Santa Tecla Imdels M1 U21 - Brujos Municpal U21 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Santa Tecla Imdels M1 U21Brujos Municpal U21 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .

МСК
El Salvador Fesabal U21
Santa Tecla Imdels M1 U21
Завершен
29:8 49:12 26:18 33:17
137 : 55
26 июля 2025
Brujos Municpal U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Santa Tecla Imdels M1 U21 — Brujos Municpal U21

Статистика матча

2-х очк. попадания
55
23
3-х очк. попадания
5
2
Реализовано штрафных
12
3
% реализации штрафных
80
18.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
25 Января
17:00
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Майорка Майорка
25 Января
16:00
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
25 Января
17:00
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
25 Января
17:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
25 Января
14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
25 Января
17:00