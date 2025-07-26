Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Biomedical U21 - Cougars U21 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Biomedical U21Cougars U21 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.

МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Biomedical U21
Завершен
8:29 8:14 8:14 8:23
32 : 80
26 июля 2025
Cougars U21
Смотреть онлайн
Превью матча Biomedical U21 — Cougars U21

История последних встреч

Biomedical U21
Biomedical U21
Cougars U21
Biomedical U21
0 побед
1 победа
0%
100%
10.01.2026
Cougars U21
Cougars U21
80:50
Biomedical U21
Biomedical U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
35
3-х очк. попадания
0
1
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
36.4
53.8
