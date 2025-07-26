26.07.2025
Смотреть онлайн Nejapa U21 - Santa Tecla Imdels Jr U21 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Nejapa U21 — Santa Tecla Imdels Jr U21 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Завершен
12:10 17:5 10:2 11:11
50 : 28
26 июля 2025
Превью матча Nejapa U21 — Santa Tecla Imdels Jr U21
История последних встреч
Nejapa U21
Santa Tecla Imdels Jr U21
0 побед
1 победа
0%
100%
22.11.2025
Nejapa U21
54:57
Santa Tecla Imdels Jr U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
12
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
4
% реализации штрафных
50
33.3
Комментарии к матчу