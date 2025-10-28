Смотреть онлайн Гри-Суффель - Каен Баскет Калвадос 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Про B. Баскетбол: Гри-Суффель — Каен Баскет Калвадос, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Espace Sport La Foret.
24:20 26:23 17:13 13:18
Превью матча Гри-Суффель — Каен Баскет Калвадос
Команда Гри-Суффель в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Каен Баскет Калвадос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.