Смотреть онлайн По-Ортез - УДАП Кемпер 29 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Про B. Баскетбол: По-Ортез — УДАП Кемпер 29, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palais des sports de Pau.
24:39 7:25
Превью матча По-Ортез — УДАП Кемпер 29
Команда По-Ортез в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда УДАП Кемпер 29, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений.