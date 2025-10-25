Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ

Превью матча Dijon — Strasbourg

Команда Dijon в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Strasbourg, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.