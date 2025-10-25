Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Dijon - Strasbourg 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: DijonStrasbourg, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy.

МСК, 5 тур, Арена: Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Dijon
Завершен
23:20 17:23 27:26 28:20
95 : 89
25 октября 2025
Strasbourg
Смотреть онлайн
Превью матча Dijon — Strasbourg

Команда Dijon в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Strasbourg, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Dijon Dijon
83
Франция
Аксель Жюльен
1
США
Justin Bibbins
21
США
Jordan Barnett
41
США
Tariq Owens
15
Словения
Gregor Hrovat
Strasbourg Strasbourg
3
США
Marcus Keene
12
США
Ben Gregg
1
Нигерия
Nelly Junior Joseph
44
Gabe Brown
11
Франция
Abdoulaye Ndoye

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
27
28
% реализации штрафных
96.4
84.8
Кол-во реализованных бросков
55
55
Игры 5 тур
26.10.2025
Шалон
67:107
Париж
Завершен
26.10.2025
Монако
92:85
Булазак
Завершен
25.10.2025
Нантер
73:76
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
25.10.2025
Бурж
87:93
Шоле
Завершен
25.10.2025
Dijon
95:89
Strasbourg
Завершен
24.10.2025
Лимож
80:62
Сайн Квентин
Завершен
