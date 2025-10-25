Смотреть онлайн Dijon - Strasbourg 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Dijon — Strasbourg, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy.
23:20 17:23 27:26 28:20
Превью матча Dijon — Strasbourg
Команда Dijon в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Strasbourg, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.