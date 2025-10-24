Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ

Превью матча Лимож — Сайн Квентин

Команда Лимож в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Сайн Квентин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.