24.10.2025

Смотреть онлайн Лимож - Сайн Квентин 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: ЛиможСайн Квентин, 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports de Beaublanc.

МСК, 5 тур, Арена: Palais des Sports de Beaublanc
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Лимож
Завершен
25:20 20:17 22:8 13:17
80 : 62
24 октября 2025
Сайн Квентин
Смотреть онлайн
Превью матча Лимож — Сайн Квентин

Команда Лимож в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Сайн Квентин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.

Лимож Лимож
20
США
Gavin Ware
15
Франция
Николя Ланг
5
США
Justin Lewis
США
Френк Мейсон
2
США
Armaan Franklin
Сайн Квентин Сайн Квентин
13
США
Ник Джонсон
3
Канада
Eddie Ekiyor
5
Конго
Giovan Oniangue
6
Франция
Neftali Difuidi
24
США
Jordan Caroline

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
14
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
22
13
% реализации штрафных
78.6
61.9
Кол-во реализованных бросков
42
29
Игры 5 тур
26.10.2025
Шалон
67:107
Париж
Завершен
26.10.2025
Монако
92:85
Булазак
Завершен
25.10.2025
Нантер
73:76
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
25.10.2025
Бурж
87:93
Шоле
Завершен
25.10.2025
Dijon
95:89
Strasbourg
Завершен
24.10.2025
Лимож
80:62
Сайн Квентин
Завершен
Комментарии к матчу
