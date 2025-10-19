Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ : Асвел Лион-Вийёрбан — Монако , 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Astroballe .

Превью матча Асвел Лион-Вийёрбан — Монако

Команда Асвел Лион-Вийёрбан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 июня 2025 на поле команды Монако, в том матче победу одержали хозяева.