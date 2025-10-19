Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Асвел Лион-Вийёрбан - Монако 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Асвел Лион-ВийёрбанМонако, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Astroballe.

МСК, 4 тур, Арена: Astroballe
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
28:23 28:18 20:31 22:30
98 : 102
19 октября 2025
Монако
Превью матча Асвел Лион-Вийёрбан — Монако

Команда Асвел Лион-Вийёрбан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 июня 2025 на поле команды Монако, в том матче победу одержали хозяева.

Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
2
Франция
Adam Atamna
1
США
Zac Seljaas
30
США
Glynn Watson Jr.
10
Франция
Bodian Massa
23
США
Дэвид Лайти
Монако Монако
11
США
Alpha Diallo
10
Германия
Даниэль Тейс
4
США
Джарон Блоссомгейм
32
Франция
Matthew Strazel
55
США
Майк Джеймс

История последних встреч

Асвел Лион-Вийёрбан
Асвел Лион-Вийёрбан
Монако
Асвел Лион-Вийёрбан
1 победа
3 побед
25%
75%
10.06.2025
Монако
Монако
91:86
Асвел Лион-Вийёрбан
Асвел Лион-Вийёрбан
Обзор
08.06.2025
Монако
Монако
74:64
Асвел Лион-Вийёрбан
Асвел Лион-Вийёрбан
Обзор
05.06.2025
Асвел Лион-Вийёрбан
Асвел Лион-Вийёрбан
77:94
Монако
Монако
Обзор
03.06.2025
Асвел Лион-Вийёрбан
Асвел Лион-Вийёрбан
94:74
Монако
Монако
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
22
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
17
25
% реализации штрафных
94.4
92.6
Кол-во реализованных бросков
42
47
Игры 4 тур
19.10.2025
Асвел Лион-Вийёрбан
98:102
Монако
Завершен
18.10.2025
Ле-Ман
84:82
Бурж
Завершен
17.10.2025
Сайн Квентин
86:74
Гравелин
Завершен
Комментарии к матчу
