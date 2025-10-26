Смотреть онлайн Монако - Булазак 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Монако — Булазак, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Salle Gaston Medecin.
Превью матча Монако — Булазак
Команда Монако в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Булазак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Булазак, в том матче победу одержали гостьи.