26.10.2025

Смотреть онлайн Монако - Булазак 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: МонакоБулазак, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на арене Salle Gaston Medecin.

МСК, 5 тур, Арена: Salle Gaston Medecin
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Монако
Завершен
27:24 17:22 26:19 22:20
92 : 85
26 октября 2025
Булазак
Смотреть онлайн
Превью матча Монако — Булазак

Команда Монако в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Булазак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Булазак, в том матче победу одержали гостьи.

Монако Монако
26
Сербия
Неманья Недович
32
Франция
Matthew Strazel
13
США
Kevarrius Hayes
11
США
Alpha Diallo
4
США
Джарон Блоссомгейм
Булазак Булазак
5
США
Ousman Krubally
21
США
Тони Снелл
1
США
Angelo Warner
США
KJ Williams
2
Израиль
Amit Ebo

История последних встреч

Монако
Монако
Булазак
Монако
1 победа
0 побед
100%
0%
20.09.2025
Булазак
Булазак
70:95
Монако
Монако
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
21
3-х очк. попадания
15
9
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
70.8
76.2
Кол-во реализованных бросков
47
46
Игры 5 тур
26.10.2025
Шалон
67:107
Париж
Завершен
26.10.2025
Монако
92:85
Булазак
Завершен
25.10.2025
Нантер
73:76
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
25.10.2025
Бурж
87:93
Шоле
Завершен
25.10.2025
Dijon
95:89
Strasbourg
Завершен
24.10.2025
Лимож
80:62
Сайн Квентин
Завершен
