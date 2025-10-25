Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Нантер - Асвел Лион-Вийёрбан 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: НантерАсвел Лион-Вийёрбан, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports de Nanterre.

МСК, 5 тур, Арена: Palais des Sports de Nanterre
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Нантер
Завершен
19:12 24:23 14:27 16:14
73 : 76
25 октября 2025
Асвел Лион-Вийёрбан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Нантер — Асвел Лион-Вийёрбан

Команда Нантер в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Асвел Лион-Вийёрбан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Нантер Нантер
1
Франция
Hugo Yimga-Moukouri
24
США
Donta Scott
12
Франция
Mathis Dossou-Yovo
30
США
Jeremy Senglin
5
США
Zakai Zeigle
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
8
Франция
Melvin Ajinca
10
Франция
Bodian Massa
2
Франция
Adam Atamna
1
США
Zac Seljaas
30
США
Glynn Watson Jr.

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
17
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
11
18
% реализации штрафных
68.8
62.1
Кол-во реализованных бросков
38
43
Игры 5 тур
26.10.2025
Шалон
67:107
Париж
Завершен
26.10.2025
Монако
92:85
Булазак
Завершен
25.10.2025
Нантер
73:76
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
25.10.2025
Бурж
87:93
Шоле
Завершен
25.10.2025
Dijon
95:89
Strasbourg
Завершен
24.10.2025
Лимож
80:62
Сайн Квентин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00