Смотреть онлайн Нантер - Асвел Лион-Вийёрбан 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Нантер — Асвел Лион-Вийёрбан, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports de Nanterre.
19:12 24:23 14:27 16:14
Превью матча Нантер — Асвел Лион-Вийёрбан
Команда Нантер в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Асвел Лион-Вийёрбан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.