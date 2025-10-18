Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Ле-Ман - Бурж 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Ле-МанБурж, 4 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Antares.

МСК, 4 тур, Арена: Antares
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Ле-Ман
Завершен
14:25 24:26 27:13 19:18
84 : 82
18 октября 2025
Бурж
Превью матча Ле-Ман — Бурж

Команда Ле-Ман в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Бурж, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Ле-Ман Ле-Ман
35
США
Ташон Томас
15
Франция
Wilfried Yeguete
34
США
David DiLeo
12
Trevor Hudgins
3
США
Travante Williams
Бурж Бурж
23
США
Ricardo Lindo
95
Франция
Адам Мокока
34
Франция
Kevin Kokila
11
США
Both Gach
США
Darius McGhee

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
17
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
16
24
% реализации штрафных
80
72.7
Кол-во реализованных бросков
24
31
Игры 4 тур
19.10.2025
Асвел Лион-Вийёрбан
98:102
Монако
Завершен
18.10.2025
Ле-Ман
84:82
Бурж
Завершен
17.10.2025
Сайн Квентин
86:74
Гравелин
Завершен
