Смотреть онлайн Ле-Ман - Бурж 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Ле-Ман — Бурж, 4 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Antares.
Превью матча Ле-Ман — Бурж
Команда Ле-Ман в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Бурж, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.