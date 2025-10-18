Смотреть онлайн Ле-Ман - Бурж 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: Ле-Ман — Бурж, 4 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Antares.