Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Бурж - Шоле 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: БуржШоле, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Ekinox.

МСК, 5 тур, Арена: Ekinox
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Бурж
Завершен
19:32 21:21 19:17 28:23
87 : 93
25 октября 2025
Шоле
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Бурж — Шоле

Команда Бурж в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Шоле, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Бурж, в том матче победу одержали хозяева.

Бурж Бурж
95
Франция
Адам Мокока
1
США
Tre Mitchell
США
Darius McGhee
11
США
Both Gach
23
США
Ricardo Lindo
Шоле Шоле
11
Франция
Gerald Ayayi
44
США
Ти Джей Кэмпбелл
6
Франция
Digue Diawara
8
США
Jamuni McNeace
93
Франция
Mohamed Diarra

История последних встреч

Бурж
Бурж
Шоле
Бурж
2 побед
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Бурж
Бурж
94:89
Шоле
Шоле
Обзор
26.05.2025
Шоле
Шоле
71:95
Бурж
Бурж
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
21
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
23
18
% реализации штрафных
67.6
66.7
Кол-во реализованных бросков
50
50
Игры 5 тур
26.10.2025
Шалон
67:107
Париж
Завершен
26.10.2025
Монако
92:85
Булазак
Завершен
25.10.2025
Нантер
73:76
Асвел Лион-Вийёрбан
Завершен
25.10.2025
Бурж
87:93
Шоле
Завершен
25.10.2025
Dijon
95:89
Strasbourg
Завершен
24.10.2025
Лимож
80:62
Сайн Квентин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
22 Ноября
20:30
Ренн Ренн
Монако Монако
22 Ноября
21:00
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
22 Ноября
20:30
Аякс Аякс
Эксельсиор Эксельсиор
22 Ноября
20:45
Сент-Луис Сент-Луис
Айлендерс Айлендерс
22 Ноября
23:37
ФК Порту ФК Порту
Синтренше Синтренше
22 Ноября
23:15