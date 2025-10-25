Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ : Бурж — Шоле , 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Ekinox .

Превью матча Бурж — Шоле

Команда Бурж в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Шоле, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Бурж, в том матче победу одержали хозяева.