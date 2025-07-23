23.07.2025
Смотреть онлайн San Salvador Sur - Seven 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: San Salvador Sur — Seven . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
16:24 19:25 15:11 31:24
81 : 84
23 июля 2025
Превью матча San Salvador Sur — Seven
История последних встреч
Комментарии к матчу