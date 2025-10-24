Смотреть онлайн Бавария Мюнхен - Олимпиакос 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига: Бавария Мюнхен — Олимпиакос, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене SAP Garden.
15:23 14:24 23:22 19:27
Превью матча Бавария Мюнхен — Олимпиакос
Команда Бавария Мюнхен в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Олимпиакос, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.