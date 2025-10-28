Смотреть онлайн Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига: Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене O.A.C.A. Олимпик Крытый Холл.