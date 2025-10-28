Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Барселона - Милан 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвролига: БарселонаМилан, 7 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Дворец спорта Блауграна.

МСК, 7 тур, Арена: Дворец спорта Блауграна
Евролига
Барселона
Завершен
14:19 22:22 28:20 10:11
74 : 72
28 октября 2025
Милан
Превью матча Барселона — Милан

Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Милан, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.

Барселона Барселона
6
Чехия
Jan Vesely
США
Kevin Punter
23
Грузия
Торнике Шенгелиа
13
Чехия
Томаш Саторанский
21
США
William Clyburn
Милан Милан
23
Сербия
Марко Гудурич
31
Дания
Shavon Shields
3
Англия
Quinn Ellis
6
США
Девин Букер
16
США
Zach LeDay

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
23
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
8
5
% реализации штрафных
80
100
