Смотреть онлайн Олимпиакос - Монако 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига: Олимпиакос — Монако, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене Peace And Friendship Stadium.
20:16 18:21 22:27 27:28
Превью матча Олимпиакос — Монако
Команда Олимпиакос в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Олимпиакос, в том матче победу одержали гостьи.