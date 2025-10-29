Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Евролига : Олимпиакос — Монако , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене Peace And Friendship Stadium .

Превью матча Олимпиакос — Монако

Команда Олимпиакос в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Олимпиакос, в том матче победу одержали гостьи.