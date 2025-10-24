Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Виртус Болонья - Панатинаикос 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвролига: Виртус БолоньяПанатинаикос, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене PalaDozza.

МСК, 6 тур, Арена: PalaDozza
Евролига
Виртус Болонья
Завершен
19:15 29:20 21:18 23:22
92 : 75
24 октября 2025
Панатинаикос
Смотреть онлайн
Превью матча Виртус Болонья — Панатинаикос

Команда Виртус Болонья в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Панатинаикос, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Виртус Болонья Виртус Болонья
3
США
Карсен Эдвардс
21
Derrick Alston
34
Германия
Карим Джеллоу
9
Сербия
Ален Смайгалич
6
Италия
Alessandro Pajola
Панатинаикос Панатинаикос
6
Северная Македония
Джеди Осман
22
США
Джериан Грант
77
Турция
Омер Фарук Юртсевен
10
Греция
Kostas Sloukas
25
США
Кендрик Нанн

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
19
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
11
25
% реализации штрафных
68.8
89.3
Кол-во реализованных бросков
47
48
