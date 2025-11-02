02.11.2025
Смотреть онлайн Manchester Basketball (W) - Caledonia Gladiators (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB Women: Manchester Basketball (W) — Caledonia Gladiators (W), 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
British SLB Women
Завершен
20:24 17:23 24:23
61 : 72
02 ноября 2025
Превью матча Manchester Basketball (W) — Caledonia Gladiators (W)
История последних встреч
Manchester Basketball (W)
Caledonia Gladiators (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
21.09.2025
Manchester Basketball (W)
77:91
Caledonia Gladiators (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
20
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
76.9
92.9
