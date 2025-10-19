Смотреть онлайн Joventut (W) - Girona (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Женская лига Испании по баскетболу: Joventut (W) — Girona (W), 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
16:15 19:23 14:19 15:14
Превью матча Joventut (W) — Girona (W)
Команда Joventut (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Girona (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.