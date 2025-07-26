26.07.2025
Смотреть онлайн Kinwa La Paz - Университет Сукре 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Kinwa La Paz — Университет Сукре, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
23:20 22:20 12:13 12:21
69 : 74
26 июля 2025
Превью матча Kinwa La Paz — Университет Сукре
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
15
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
75
54.5
Кол-во реализованных бросков
34
37
Комментарии к матчу