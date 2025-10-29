Смотреть онлайн БК ГГМТ Вена - Оберварт Ганнерс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по баскетболу. Бундеслига: БК ГГМТ Вена — Оберварт Ганнерс, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Admiral Dome.
18:17 19:14 20:20 16:23
Превью матча БК ГГМТ Вена — Оберварт Ганнерс
Команда БК ГГМТ Вена в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Оберварт Ганнерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.