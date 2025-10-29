Превью матча БК ГГМТ Вена — Оберварт Ганнерс

Команда БК ГГМТ Вена в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Оберварт Ганнерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение.