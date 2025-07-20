20.07.2025
МСК, 35 тур
U19 ЧМ Женщины, Группа C
Завершен
26:14 30:21 23:18 17:18
96 : 71
20 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
10
3
Реализовано штрафных
22
20
% реализации штрафных
73.3
71.4
Кол-во реализованных бросков
54
44
