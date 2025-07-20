20.07.2025
Смотреть онлайн Brujos Izalco U21 - Cougars U21 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Brujos Izalco U21 — Cougars U21 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
El Salvador Fesabal U21
Завершен
12:23 13:25 28:21 18:14
71 : 83
20 июля 2025
Превью матча Brujos Izalco U21 — Cougars U21
История последних встреч
Brujos Izalco U21
Cougars U21
0 побед
1 победа
0%
100%
23.11.2025
Brujos Izalco U21
81:86
Cougars U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
6
12
3-х очк. попадания
1
1
Реализовано штрафных
4
3
% реализации штрафных
66.7
60
Комментарии к матчу