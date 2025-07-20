Смотреть онлайн Santa Ana Tigres U21 - Tigres El Salvador U21 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Santa Ana Tigres U21 — Tigres El Salvador U21 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
11:19 24:25 16:12 10:30
Превью матча Santa Ana Tigres U21 — Tigres El Salvador U21
Команда Santa Ana Tigres U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Tigres El Salvador U21, в том матче победу одержали гостьи.