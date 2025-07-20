Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Santa Ana Tigres U21 - Tigres El Salvador U21 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Santa Ana Tigres U21Tigres El Salvador U21 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.

МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Santa Ana Tigres U21
Завершен
11:19 24:25 16:12 10:30
61 : 86
20 июля 2025
Tigres El Salvador U21
Смотреть онлайн
Превью матча Santa Ana Tigres U21 — Tigres El Salvador U21

Команда Santa Ana Tigres U21 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Tigres El Salvador U21, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Santa Ana Tigres U21
Santa Ana Tigres U21
Tigres El Salvador U21
Santa Ana Tigres U21
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Tigres El Salvador U21
Tigres El Salvador U21
56:73
Santa Ana Tigres U21
Santa Ana Tigres U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
31
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
6
6
% реализации штрафных
35.3
46.2
Комментарии к матчу
