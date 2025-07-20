Смотреть онлайн Китайский Тайбэй - Женщины - Иордания 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Div.B Women: Китайский Тайбэй - Женщины — Иордания . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
17:18 23:13 23:12 11:12
Превью матча Китайский Тайбэй - Женщины — Иордания
Команда Китайский Тайбэй - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Иордания, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.